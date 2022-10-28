الجبهة الشعبية - القيادة العامة تنعى شهيدي نابلس

العالم- فلسطين

وقالت الجبهة في بيان إن "جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا ومقدساتنا، لن تبقى دون رد، وهو ما يثبته شعبنا ومقاومته دوما".

وأشارت الى أن "إجراءات الاحتلال الهمجية بحق مدننا وقرانا ومخيماتنا، والحصار الذي يفرضه على مدينة نابلس ما هو إلا دليل على عجزه وارتباكه أمام ضربات مقاومة شعبنا، وعملياتها النوعية والمتصاعدة، والممتدة في كل أنحاء الضفة".

ووجهت الجبهة "التحية لأهلنا في الضفة ومخيماتها ومقاوميها، الذين يثبتون يوما بعد يوم إرادة وعنفوان شعبنا الأبي، ويضربون نموذجاً يحتذى به في المقاومة والتضحية والفداء، والدفاع عن شعبنا أمام جبروت وإرهاب الاحتلال".

