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الجبهة الشعبية - القيادة العامة تنعى شهيدي نابلس

الجبهة الشعبية - القيادة العامة تنعى شهيدي نابلس
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة شهيدي نابلس عماد يوسف أبو رشيد (47 عاما) ورمزي سامي زَبَارَة (35 عاما) اللذين ارتقيا فجر اليوم الجمعة قرب حاجز حوارة.

العالم- فلسطين

وقالت الجبهة في بيان إن "جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا ومقدساتنا، لن تبقى دون رد، وهو ما يثبته شعبنا ومقاومته دوما".

وأشارت الى أن "إجراءات الاحتلال الهمجية بحق مدننا وقرانا ومخيماتنا، والحصار الذي يفرضه على مدينة نابلس ما هو إلا دليل على عجزه وارتباكه أمام ضربات مقاومة شعبنا، وعملياتها النوعية والمتصاعدة، والممتدة في كل أنحاء الضفة".

ووجهت الجبهة "التحية لأهلنا في الضفة ومخيماتها ومقاوميها، الذين يثبتون يوما بعد يوم إرادة وعنفوان شعبنا الأبي، ويضربون نموذجاً يحتذى به في المقاومة والتضحية والفداء، والدفاع عن شعبنا أمام جبروت وإرهاب الاحتلال".

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