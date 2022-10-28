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تسجيلات مسربة تدعو للتظاهر في مصر يوم 11 نوفمبر تثير القلق في البلاد

تسجيلات مسربة تدعو للتظاهر في مصر يوم 11 نوفمبر تثير القلق في البلاد
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

تشهد مصر حالة من القلق بسبب دعوات أطلقها البعض، على رأسهم رجل الأعمال المصري، محمد علي، للتظاهر في البلاد يوم 11 نوفمبر.

العالم-مصر

وقال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل في مصر، إن دعوات التظاهر يوم 11/11 هي والعدم سواء، ولا تستحق الرد عليها، أو حتى ذكرها، مؤكدا في بيان له أن هذة الدعوة لا تمثل الشعب المصري، ولا تمثل أيا من فئاته، ولا أي من قواه السياسية أو الحزبية.

وأضاف عبدالمنعم إمام أن "حزب العدل يرى أنها مجرد دعاوى فردية مشبوهة أطلقها من تبقى من ذيول الجماعة الإرهابية، التي تصدى لها الشعب، وقام باجتثاث شقفتها، ولكن استطاعت بعض ذيولها أن تهرب للخارج، وهي الآن تحاول جاهدة بث سمومها في الداخل، لكنها أبدا لن تنجح".

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تسجيلات مسربة تدعو للتظاهر في مصر يوم 11 نوفمبر تثير القلق في البلاد

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