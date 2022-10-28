وزارة الأمن الايرانية ومخابرات حرس الثورة الاسلامية يصدران بيانا مشتركا حول التدخل الأميركي في أعمال الشغب التي تشهدها ايران

قناة العالم
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٣:٣٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
البيان: مخابرات الدول المعادية قامت بتهريب معدات حربية وتجسسية لعملائها داخل البلاد
البيان: معلوماتنا تؤكد أن الموساد الاسرائيلي تولى تنفيذ معظم أعمال الشغب مع الزمر الارهابية في ايران
البيان: معلوماتنا تؤكد وجود تعاون بين المخابرات الأميركية والبريطانية وبعض الدول الرجعية والموساد الاسرائيلي في التمهيد لاثارة الشغب في ايران
البيان: المخابرات الأميركية أمرت عملاءها في ايران بالاساءة للمقدسات وحرق القرآن والمساجد واستهداف القوى الأمنية ورجال الدين
البيان: معلومات الموثقة تؤكد أن عدة معاهد أميركية بدأت تعد لاثارة أعمال الشغب في ايران قبل انطلاقها بعدة أشهر
البيان: قام عميل المخابرات الأميركية "ألف.م" بتحريض ذوي الفقيدة مهسا أميني في مدينة سقز شمال غرب ايران وتصوير مشاهد مفبركة ونشرها
البيان: اقامت المخابرات الأميركية دورات تدريبية لبعض عملائها الايرانيين ومن بينهم "ن.ح" الذي التقط أول صورة للفقيدة مهسا أميني وهي في المشفى
وزارة الأمن الايرانية ومخابرات حرس الثورة الاسلامية يصدران بيانا مشتركا حول التدخل الأميركي في أعمال الشغب التي تشهدها ايران
وزارة الأمن الايرانية ومخابرات حرس الثورة الاسلامية يصدران بيانا مشتركا حول التدخل الأميركي في أعمال الشغب التي تشهدها ايران
وزارة الأمن الايرانية ومخابرات حرس الثورة الاسلامية يصدران بيانا مشتركا حول التدخل الأميركي في أعمال الشغب التي تشهدها ايران
وزارة الأمن الايرانية ومخابرات حرس الثورة الاسلامية يصدران بيانا مشتركا حول التدخل الأميركي في أعمال الشغب التي تشهدها ايران
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
مسيرة "صامدون ولن نتنازل"- 2013
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٩
العالم الاسلامي
المفاعيل الاستراتيجية لإنجاز الترسيم بين لبنان والعدو
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤١
انقلاب الصورة
فشل أوروبي في زج ايران في الحرب في اوکرانيا
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧
خاص بالعالم- مراسلون
توقيت وأبعاد اعتداء شيراز، وتشكيل الحكومة العراقية
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١
مع الحدث
ما وقع الالتفات الشعبي حول المقاومين على العدو الاسرائيلي؟
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨
مع الحدث
الوضع في فلسطين وتطورات الميدان المتلاحقة
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٠
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتين بانتهاء عملية 'التعبئة الجزئية'
'سوناك وماكرون' يتفقان على تعزيز التعاون في ملف الهجرة عبر المانش
مراسل العالم: الجيش السوری يطرد دورية لقوات الاحتلال الامريكي غرب تل تمر
'بريطانيا' ترسل منظومات الصواريخ المضادة للدبابات إلى أوكرانيا
شاهد بالفيديو...
بشكل تطوعي.. عراقي يحول بغداد الى خضراء
بيدرسون: الحل السياسي في سوريا أمر صعب وبعيد للغاية
مقالات و تحليلات
ما المفاعيل الاستراتيجية لاتفاق ترسيم الحدود بين لبنان والكيان؟
الحكومة العراقية الجديدة تبصر النور..وانتخابات مبكرة خلال عام
'جيش سوريا الحرة': قوات احتياط أميركية جنوبا
الالتفاف الشعبي حول المقاومين.. تسونامي سيكسر ظهر الاحتلال
كيف تقرأ مخاوف موسكو من احتمال استخدام كييف للقنبلة القذرة؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.