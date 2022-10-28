بشكل تطوعي.. عراقي يحول بغداد الى خضراء

العالم - خاص بالعالم

عدد لا يحصى من الأشجار والغرسات زرعها هذا الرجل العراقي منذ ثمانينيات القرن الماضي على جوانب الطرق وبالقرب من المدارس والمستشفيات والحدائق العامة الصغيرة، والسبب هواية واستمتاع والأهم معرفة وإدراك بأهمية الأشجار والتشجير، لكن حرصه على مواصلة هذا النشاط ازداد في ظل ملاحظته انخفاض عدد الأشجار في بغداد خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب انتشار الإنشاءات الجديدة في العاصمة.

ويجول رحيم عبر شوارع بغداد متابعا وضع أشجاره الصغيرة المنتشرة في أكثر من مكان، ليقدم لها ما تحتاجه من ماء ورعاية، ومحددا أماكن جديدة يمارس فيها استمتاعه الأسبوعي بالزراعة.

ويساهم رحيم من خلال زراعة الشتلات، والأشجار في جهود السلطات لتخضير المدينة مشجعا بشغفه بالزراعة الآخرين على دعم مهمته.



وضربت العواصف الرملية العراق بانتظام في الربيع وبداية الصيف مما تسبب في دخول الناس المستشفيات، وإيقاف الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي في عدة مناسبات، ووفقا للأمم المتحدة العراق هو خامس دولة على مستوى العالم، معرضة لأزمات مناخية.

ويؤدي الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة للغاية إلى جفاف الأراضي الزراعية وجعل أجزاء كبيرة من العراق صالحة بالكاد للسكن خلال أشهر الصيف.