الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو...

مولوي عبدالحميد يرفض الاعمال التخريببة ويدين الإعتداء الارهابي على شيراز

الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

رفض الشيخ مولوي عبد الحميد إسماعيل، إمام جمعة المسجد المكي في زاهدان (جنوب شرق ايران)، الاعمال التخريبية التي تضر بالممتلكات العامة والخاصة وتزعزع أمن البلاد، وأدان الجريمة الإرهابية في مرقد السيد احمد بن الامام موسى الكاظم عليه السلام في شيراز جنوب غرب البلاد.

العالم - خاص بالعالم

وقال الشيخ مولوي عبد الحميد إسماعيل: "من يريد الاعتراض يجب أن يكون اعتراضه سلميا وليس عبر الاعمال التخريبية، تخريب المرافق العامة والاملاك الخاصة وكسر الزجاج هذه امور لا يسمح بها الاسلام، لا يحق لاحد أن يكسر زجاج بيت شخص آخر ولا ان يتم تخريب المصارف ولا أن يعتدي شخص على الاموال العامة، لا يجب حرق المدن، هذه تصرفات لا تتماشى مع الشريعة".

وتابع: "هنا اريد أن اتطرق لما حصل في شيراز الهجوم الارهابي الذي طال مزار شاهجراغ في شيراز امر مدان".

وشهدت مدينة زاهدان جنوب شرقي إيران أعمال شغب محدودة رغم دعوة إمام جمعة المدينة مولوي عبد الحميد لضبط النفس وعدم إثارة القلاقل وترحيبه بإقالة قائد قوات الأمن الداخلي في المحافظة ورئيس أحد مراكز الشرطة.

ونزل قرابة المئة شخص مجهولي الهوية وبعضهم مسلحون للشوارع لإثارة الفتنة. وقالت اللجنة الأمنية في المدينة إن بعض الانتهازيين تجاهلوا دعوات إمام الجمعة وعملوا على اثارة القلاقل، وحصل اطلاق نار من مسلحين مجهولين ما أدى لإصابة عدد من الأشخاص بينهم رجال أمن.

يذكر أن مختلف مدن إيران شهدت اليوم مسيرات حاشدة تندد بالاعتداء الارهابي على شيراز وأعمال الشغب في مدن ايرانية اخرى.

روابط ذات صلة

وزارة الأمن واستخبارات حرس الثورة تؤكدان التورط الاجنبي بأعمال الشغب الأخيرة 

في مشهد مهيب.. الشعب الايراني يندد بالاعتداء الإرهابي بمدينة شيراز

ايران.. تدشين الوحدة الثالثة لمحطة توليد الكهرباء في جهرم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسيرة 'أزهار عساف'

شاهد.. هكذا الشعب الايراني ادان الجريمة النكراء في شيراز

إيران ترحب بأي تعاون يساهم في تعزيز الأهداف المشتركة مع العراق

شاهد بالفيديو... مولوي عبدالحميد يرفض الاعمال التخريببة ويدين الإعتداء الارهابي على شيراز

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. مسيرات في ايران ضد الإرهاب والشغب..الحدث والدلالات

غدا السبت.. دعوات للمشاركة في 'الوقفة الأسبوعية' ضد الاعتقال السياسي بالضفة