شاهد.. هكذا الشعب الايراني ادان الجريمة النكراء في شيراز

العالم - خاص بالعالم

واستهدف الاعتداء الارهابي مزار السيد أحمد بن الامام الكاظم عليه السلام المعروف بـ"شاه تشراغ" في مدينة شيراز واسفر عن استشهاد وجرح عشرات الزوار.

وعقب أداء صلاة الجمعة، انطلقت حشود غفيرة في مختلف المحافظات، ملوحة بالعلم الوطني، مؤكدة رفضها لأي عمل ارهابي.

وقالت مواطنة إيرانية: "هل لمن يزعم انه يدعم حرية واستقلال المرأة، أن يشهر السلاح بوجه المرأة الضعيفة والأطفال الأبرياء".

وأكد المتظاهرون على الوحدة والدفاع عن القيم الإسلامية والثورة مقابل مؤامرات الاعداء.

وقال مواطن أيراني: "الولايات المتحدة عي التي صنعت "داعش" الارهابي، يريدون أن يثير الشغب والفوضى بالبلاد، يجب علينا أن نتمسك بوحدتنا لأن عدونا مشترك".

وشدد المتظاهرون على أن الشعب الايراني لن يسمح بتعريض أمن البلاد للخطر، وأنه يقف الى جانب النظام والثورة الاسلامية.

وقال مواطن ايراني :"جئنا لنقف الى جانب قائد الثورة والى جانب الجمهورية الاسلامية، ذلك لأننا ايرانيون ورغم الخلافات والضغوط لكننا لن نسمح للعدو أن يستغل الوضع'.

هذا ومن المقرر أن تشهد مدينة شيراز، غدا السبت، مراسم تشييع شهداء الهجوم الارهابي.