الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. هكذا الشعب الايراني ادان الجريمة النكراء في شيراز

الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

شهدت مختلف المدن الايرانية عقب أداء صلاة الجمعة تظاهرات احتجاجية  تنديدا بالهجوم الإرهابي على مدينة شيراز.

العالم - خاص بالعالم

واستهدف الاعتداء الارهابي مزار السيد أحمد بن الامام الكاظم عليه السلام المعروف بـ"شاه تشراغ" في مدينة شيراز واسفر عن استشهاد وجرح عشرات الزوار.

وعقب أداء صلاة الجمعة، انطلقت حشود غفيرة في مختلف المحافظات، ملوحة بالعلم الوطني، مؤكدة رفضها لأي عمل ارهابي.

وقالت مواطنة إيرانية: "هل لمن يزعم انه يدعم حرية واستقلال المرأة، أن يشهر السلاح بوجه المرأة الضعيفة والأطفال الأبرياء".

وأكد المتظاهرون على الوحدة والدفاع عن القيم الإسلامية والثورة مقابل مؤامرات الاعداء.

وقال مواطن أيراني: "الولايات المتحدة عي التي صنعت "داعش" الارهابي، يريدون أن يثير الشغب والفوضى بالبلاد، يجب علينا أن نتمسك بوحدتنا لأن عدونا مشترك".

وشدد المتظاهرون على أن الشعب الايراني لن يسمح بتعريض أمن البلاد للخطر، وأنه يقف الى جانب النظام والثورة الاسلامية.

وقال مواطن ايراني :"جئنا لنقف الى جانب قائد الثورة والى جانب الجمهورية الاسلامية، ذلك لأننا ايرانيون ورغم الخلافات والضغوط لكننا لن نسمح للعدو أن يستغل الوضع'.

هذا ومن المقرر أن تشهد مدينة شيراز، غدا السبت، مراسم تشييع شهداء الهجوم الارهابي.

روابط ذات صلة

إيران ترحب بأي تعاون يساهم في تعزيز الأهداف المشتركة مع العراق

مولوي عبدالحميد يرفض الاعمال التخريببة ويدين الإعتداء الارهابي على شيراز

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسيرة 'أزهار عساف'

شاهد.. هكذا الشعب الايراني ادان الجريمة النكراء في شيراز

إيران ترحب بأي تعاون يساهم في تعزيز الأهداف المشتركة مع العراق

شاهد بالفيديو... مولوي عبدالحميد يرفض الاعمال التخريببة ويدين الإعتداء الارهابي على شيراز

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. مسيرات في ايران ضد الإرهاب والشغب..الحدث والدلالات

غدا السبت.. دعوات للمشاركة في 'الوقفة الأسبوعية' ضد الاعتقال السياسي بالضفة