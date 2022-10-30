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شاهد.. هندية تدخل غينيس برسمها 15 صورة في وقت واحد!

شاهد.. هندية تدخل غينيس برسمها 15 صورة في وقت واحد!
الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

يمتلك الكثير من الناس مواهب عدة يستثمرونها في شتى القطاعات والمجالات الحياتية، وهذا بالضبط ينطبق على ما نشره رجل الأعمال الهندي أناند ماهيندرا على حسابه في "تويتر"، فيديو لفتاة هندية ترسم 15 لوحة بآنٍ واحد، واعداً إياها بمنحة دراسية.

العالم - منوعات

وتظهر في الفيديو فتاة شابة تصنع إطاراً خشبياً للأقلام، يتضمن خطوطاً عمودية وأفقية، ومن ثم تربط بينها، وتعلّق أقلاماً زرقاء وحمراء اللون.

وبعد الانتهاء من الرسم باستخدام الإطار، تبدو اللوحة وهي تضم 15 شخصية لشخصيات هندية بارزة، بتفاصيل دقيقة. وعلّق ماهيندرا على الفيديو قائلاً: "هل يستطيع أي شخص تأكيد صحة هذا الفيديو". "إنها فنانة موهوبة. رسم 15 صورة معاً يعتبر معجزة".

وأضاف الملياردير الهندي في منشوره: "إذا كان ما تقوم به الفتاة حقيقياً فيجب تشجيعها، وسيسرني تقديم منحة دراسية لها، إلى جانب أشكال أخرى من الدعم"، ويسمع في الفيديو تعليق لرجل يقول إن صاحبة العمل الفني هي نور جهان، من ولاية أوتار براديش، وبأنها تطلب المساعدة لتسجيل رقم قياسي في موسوعة "غينيس".

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