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الحكومة الكندية تدرج عددا من المسؤولين الروس في قائمة العقوبات

الحكومة الكندية تدرج عددا من المسؤولين الروس في قائمة العقوبات
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

أدرجت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، "عددا من المسؤولين الروس في قائمة العقوبات.

العالم - أوروبا

ووفقا للبيان المنشور على موقع الحكومة الكندية، فقد شملت العقوبات 6 شركات روسية و35 فرداً مرتبطين بقطاع الطاقة ، بينهم نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ووزير الطاقة نيكولاي شولغينوف".

ويصعد الغرب ضد روسيا باستخدام ضغط العقوبات، على وقع العملية العسكرية في أوكرانيا، إلا أن آثارها انعكست على الدول التي فرضتها، وأفضت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن "سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله".

وأكد بوتين أن" الهدف الرئيسي للغرب، يتمثل في تدهور حياة الملايين من الناس، مشدداً على أن روسيا قادرة على حل جميع المشاكل التي ينشئها الغرب لها."

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