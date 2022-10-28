شاهد.. السوداني يستلم رسميا مهام رئاسة الحكومة العراقية

العالم - خاص بالعالم

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،كان زار القصر الحكومي لاستلام مهام عمله من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي،في خطوات دستورية بعد ان منح مجلس النواب، مساء الخميس الثقة لحكومة السوداني، لتشمل 21 وزيرا، فيما جرى تأجيل التصويت على وزارتين إلى وقت لاحق.

وعقد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اجتماعه الأول مع كابينته الجديدة في مجلس الوزراء.



في المواقف السياسية الداخلية تعليقا على التطورات الايجابية الاخيرة، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أساسية لتجاوز الأزمات، ويجب أن تنال الدعم لتلبية تطلعات العراقيين وطموحاته.



في المواقف الاقليمية والدولية، هنأ الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمناسبة منح الثقة لحكومته.

واضاف ان الجمهورية الاسلامية في إيران دأبت على دعم العملية السياسية في العراق على أساس قرار مواطنيه وهي لن تتخلى عن أي جهد لتطوير العلاقات الأخوية مع العراق.



كما رحبت الخارجية التركية، بنيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني ثقة البرلمان وابدت استعداد انقرة للتعاون مع رئيس الورزاء الجديد.



دوليا هنأ أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رئيس الوزراء العراقي الجديد بنيل حكومته ثقة البرلمان العراقي، واكد غوتيريش أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة التزاما تاما بدعم العراق حكومة وشعبا.



وبعد تشكيل الحكومة، يدخل العراق مرحلة جديدة بعد أكثر من عام من الانسداد السياسي الذي ساد بعد انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021.