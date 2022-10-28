الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. السوداني يستلم رسميا مهام رئاسة الحكومة العراقية

الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

عملية سياسية تمضي قدما في العراق اخرها تسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،مهامه رسميا رئيسا للحكومة، وقائدا عاما للقوات المسلحة،وذلك خلال مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

العالم - خاص بالعالم

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،كان زار القصر الحكومي لاستلام مهام عمله من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي،في خطوات دستورية بعد ان منح مجلس النواب، مساء الخميس الثقة لحكومة السوداني، لتشمل 21 وزيرا، فيما جرى تأجيل التصويت على وزارتين إلى وقت لاحق.

وعقد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اجتماعه الأول مع كابينته الجديدة في مجلس الوزراء.

في المواقف السياسية الداخلية تعليقا على التطورات الايجابية الاخيرة، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أساسية لتجاوز الأزمات، ويجب أن تنال الدعم لتلبية تطلعات العراقيين وطموحاته.

في المواقف الاقليمية والدولية، هنأ الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمناسبة منح الثقة لحكومته.

واضاف ان الجمهورية الاسلامية في إيران دأبت على دعم العملية السياسية في العراق على أساس قرار مواطنيه وهي لن تتخلى عن أي جهد لتطوير العلاقات الأخوية مع العراق.

كما رحبت الخارجية التركية، بنيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني ثقة البرلمان وابدت استعداد انقرة للتعاون مع رئيس الورزاء الجديد.

دوليا هنأ أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رئيس الوزراء العراقي الجديد بنيل حكومته ثقة البرلمان العراقي، واكد غوتيريش أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة التزاما تاما بدعم العراق حكومة وشعبا.

وبعد تشكيل الحكومة، يدخل العراق مرحلة جديدة بعد أكثر من عام من الانسداد السياسي الذي ساد بعد انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021.

روابط ذات صلة

إيران ترحب بأي تعاون يساهم في تعزيز الأهداف المشتركة مع العراق

فنلندا مهنئة رئيس العراق: نتطلع الى إدامة العلاقات وتطويرها

العراق.. السوداني يتسلم مهامه رسميا رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. الفوضى تسيطر على المحافظات اليمنية الجنوبية

الغرب يفشل في ربط ايران بالحرب في اوکرانيا

أردوغان: سنوزع الغاز الروسي في أوروبا عبر 'السيل التركي'

'بوتين وعلييف وباشينيان' في اجتماع ثلاثي بسوتشي يوم 31 أكتوبر

مشاركة المغرب باجتماعات وزارية في الجزائر

الحكومة الكندية تدرج عددا من المسؤولين الروس في قائمة العقوبات