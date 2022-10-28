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ألمانيا: عمال صناعة الصلب ينفذون إضرابا

ألمانيا: عمال صناعة الصلب ينفذون إضرابا
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

يبدأ عمال صناعة الصلب الألمان إضرابًا يوم غد السبت بعد جولة ثالثة من المفاوضات مع أرباب العمل لم تحقق النتائج المتوقعة من حيث الدعم المالي على خلفية أزمة الطاقة في البلاد.

العالم- أوروبا

وقال الموقع الإلكتروني للنقابة العمالية لصناعة الصلب في ألمانيا، اليوم الجمعة: "من المتوقع أن يغطي الإضراب الذي سيبدأ منتصف الليل من الجمعة إلى السبت، أكثر من 500 مصنع وورشة عمل في جميع أنحاء البلاد".

سبب استياء النقابة العمالية هو عدم وجود مقترحات ملموسة من أرباب العمل بعد ثلاث جولات من المفاوضات.

وأضاف الموقع: "الخطوة الوحيدة من جانب الشركات هي عرض تعويض عن الخسائر التضخمية من خلال دفع 3000 يورو لمدة 30 شهرًا مقدمًا، حيث سيتعين على النقابة التخلي عن المزيد من المطالب والانتظار نظريًا فقط لزيادة الرواتب المزعومة".

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ألمانيا: عمال صناعة الصلب ينفذون إضرابا

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