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 ترسيم الحدود البحرية والمكاسب اللبنانية

الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

اياً كانت المواقف والاراء مؤيدة أم معارضة، مباركة أم ناقدة، لا احد يختلف في لبنان وخارجه ان اتفاق الترسيم البحري انجاز لبناني من البوابة الواسعة لتوازن القوى.

هي سابقة ان يحصل بلد عربي على ما طالب به من حقوق، دون تنازل عن شبر واحد، دون ان يجبر الكيان المحتل على توقيع الاتفاق غير مباشر دون ان ينزلق بالشكل لأي نوع من انواع التطبيع.

اجتاز لبنان العتبة الاخيرة وتم التوقيع النهائي على ترسيم الحدود البحرية بعد مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال، نقطة تحول استراتيجية، ترسيم حدود وضمانات بحق البدء بالتنقيب.

فكيف سيترجم الاتفاق بشكله القانوني وابعاده الاقتصادية والسياسية؟

كيف سينفذ بنوده؟

وما الآليات المزمع اتباعها؟

هل يكون هذا الاتفاق مدخل انفراجات اقتصادية وسياسية؟

وكيف سينسحب على الاستحقاقات الدستورية؟

والى اي مدى قد يكون هذا الاتفاق نواة تسوية تصل الى الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية واعادة ترتيب البيت الداخلي اللبناني؟

يناقش برنامج "استوديو بيروت" هذا الموضع مع ضيف الحلقة: الباحث في الشؤون الاقتصادية زياد نصرالدين.

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 ترسيم الحدود البحرية والمكاسب اللبنانية

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