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أمير عبد اللهيان: سياستنا تجاه الحرب الأوكرانية احترام سيادة الدول وعدم ارسال أسلحة لأي طرف وانهاء الحرب

الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

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