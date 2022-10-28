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وزارة الخارجية اليمنية تستنكر بشدة بيان مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن ومحاولة التلاعب في التعامل مع حقائق الأحداث واعتماد ازدواجية المعايير

الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

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