عمران خان يصف انتقاد الحزب للمؤسسة العسكرية بأنه 'بنّاء'

العالم- باكستان

وقال رئيس الوزراء السابق مخاطباً المدير العام لوكالة المخابرات المشتركة الجنرال نديم انجم ، ردًا على مؤتمره الصحفي أمس: "انتقاداتنا لمصلحتك".

وقال عمران إنه "على عكس رئيس الرابطة الإسلامية الباكستانية - نواز شريف ، لم يكن "هاربًا يجلس بهدوء هنا [في باكستان] أو ينتقد الجيش في لندن".

وأضاف رئيس PTI "لن أغادر هذا البلد. سأعيش وأموت في هذا البلد".

وقال: "أريد أن أرى باكستان حرة ، ولكي يكون لديك دولة حرة ، فأنت بحاجة إلى جيش قوي" ، مضيفًا أنه "إذا تم إضعاف جيشك ، فستفقد الدولة حريتها".

وتابع "لذا يا سيدي مدير المخابرات العامة ، عندما ننتقدك ، فإننا نقوم بالنقد البناء، نحن نفعل ذلك من أجل مصلحتك" ، مشيرا إلى أنه"لا يرغب في إيذاء باكستان".

وتابع: " يمكنني أن أقول أكثر من ذلك بكثير ، بل يمكنني الرد عليك، لكن لا أريد أن تضعف مؤسسات البلد".

وقال عمران خان ، مخاطبًا المشاركين في المسيرة الطويلة في إشرا ، لاهور ، إن "المسؤولين عن "الحكومة المستوردة" يجب أن يستمعوا إلى أن "محيطًا من الناس" قادم إلى العاصمة الفيدرالية".

وصرخ قائلاً: "إلى أن ننال الحرية الحقيقية لأمتي ونحررهم من العبودية الأمريكية ، لن أرتاح".

وذلك بالتزامن مع نشر وزارة الداخلية الباكستانية ثلاثة عشر ألف عنصر شرطة وامن في العاصمة اسلام آباد، تخوفا من وصول المتظاهرين واقتحام مؤسسات الدولة لإسقاط الحكومة.