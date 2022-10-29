وثائقي.. سکینه القلب

العالم - وثائقیات

ولد الدكتور محمد عواضة ببيروت وترعرع هناك حتى مرحلة الدراسة الثانوية ومن بعدها سافر لإيران منذ 14 سنة لیکمل مچارجه العلمیپ هنا بایران.

بدأ الدكتورعواضة دراسته في جامعة طهران الطبية وكافح وواصل دراسته بجد وكفاح حتى تمكن من الحصول الى مرحلة فوق التخصص الدقيق في فلوشيب.

ويقوم الدكتور بعلاج امراض القلب والأوردة والجلطات القلبية من خلال مبادرته في العمليات الجراحية الدقيقة برفقة زملائه الأخصائيين في هذا المجال .

ويشيد الدكتور بصفات الايرانيين سوى في ايام الدراسة او العمل أو حتى في حياته الشخصية أخلاقهم وتكاتفهم في التعامل مع المعارف والأصدقاء من جانب الانساني وبسعة الصدر .

وينصح الدكتور عواضة الشباب بتعيين اهداف لحياتهم علميا أو عمليا ويشجعهم على الكفاح في مسير تحقق الأهداف لبناء مستقبلهم مضيئا وممنهجا معتبرا أن السعى والمجاهدة في سبيل ألأهداف يرشدهم الى الخطى في سبيل الرحمن عبر الخدمة بنوع البشر والإنسانية وعن طريق استخدام ما حصلوا عليه من تعليمه وما تعلموه.

وفي الإدامة نلقي الضوء على حياة الدكتور لكي نعّرفه ونتعرف عليه أكثر..