ملخص.. الشهيد عدي التميمي اسطورة خالدة

العالم – انقلاب الصورة

في التفاصيل، الفلسطيني خارج كل وصف لأنه كامل الأوصاف.. كل الصفات التي ممكن أن يتحدث عنها المرء يستطيع الفلسطيني أن يضعها في جيبه ويضيف اليها وصفا آخر.

من شعب الجبارين الى المناضلين الى المقاومين والفدائيين.. نعم كان يقاتل حتى آخر طلقة وآخر رمق.

وهكذا فعل لشهيد الأسطورة عدي التميمي.. نقل الصراع من مكان الى آخر.

برنامج "انقلاب الصورة" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الاعلامي فيصل عبد الساتر سلط الضوء على شجاعة الشهيد عدي التميمي في تنفيذه عملية شعفاط البطولية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6418013