السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

ملخص.. الشهيد عدي التميمي اسطورة خالدة

السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

سلط  برنامج "انقلاب الصورة" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الاعلامي فيصل عبد الساتر الضوء على شجاعة الشهيد عدي التميمي في تنفيذه عملية شعفاط البطولية.

العالم – انقلاب الصورة

في التفاصيل، الفلسطيني خارج كل وصف لأنه كامل الأوصاف.. كل الصفات التي ممكن أن يتحدث عنها المرء يستطيع الفلسطيني أن يضعها في جيبه ويضيف اليها وصفا آخر.

من شعب الجبارين الى المناضلين الى المقاومين والفدائيين.. نعم كان يقاتل حتى آخر طلقة وآخر رمق.

وهكذا فعل لشهيد الأسطورة عدي التميمي.. نقل الصراع من مكان الى آخر.

برنامج "انقلاب الصورة" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الاعلامي فيصل عبد الساتر سلط الضوء على شجاعة الشهيد عدي التميمي في تنفيذه عملية شعفاط البطولية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6418013

روابط ذات صلة

بالصور.. أطفال من الخليل يمثلون مشهد استشهاد عدي التميمي

لماذا يصمت "العالم المتحضر" على القتل الجماعي للفلسطينيين؟!

والدة الشهيد عدي التميمي تكشف تفاصيل جديدة عن الشهيد عدي واعتقالها المنزلي

شاهد.. قناة العالم في منزل الشهيد عدي التميمي وهذا ما قالته والدته

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انفجاران بالعاصمة الصومالية وسقوط عشرات الضحايا المدنيين

السوداني يشكل فريقاً للتقصي في وزارة الصحة

ترامب - نتنياهو - بن سلمان: معاً ضدّ بايدن

شاهد .. منفذ جريمة "شاهجراغ" الارهابية يبايع الخليفة المزعوم لتنظيم "داعش"

الأوساط السياسة في صنعاء تدين مواقف مجلس الأمن + فيديو

نقطة تواصل التطبيع البحريني مع  الصهاينة بدأ يأخذ اشكالاً مخجلة