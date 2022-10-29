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الحرس الثوري يلقي القبض على أعضاء شبكة تخريب جنوب ايران

الحرس الثوري يلقي القبض على أعضاء شبكة تخريب جنوب ايران
السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلن جهاز استخبارات حرس الثورة الاسلامية القاء القبض على أعضاء شبكة تخريب لها صلة بأعمال الشغب الاخيرة التي شهدتها محافظة جهار محال وبختياري (جنوب ايران).

العالم - ايران

وأشار البيان الذي اصدره الحرس الثوري الى الاضطرابات التي شهدتها بعض مدن هذه المحافظة، فقد قام جهاز استخبارات حرس الثورة الاسلامية بأعمال معلوماتية استطاع تحديد منزل في احدى مدن المحافظة وضبط أشخاص كانوا يقومون بإعداد مواد حارقة وقنابل المولوتوف للتخريب وتدمير الممتلكات العامة، وقبض على 3 اشخاص تم تسليمهم الى القضاء.

وكانت وزارة الامن الايرانية واستخبارت حرس الثورة الاسلامية قد اصدرا بيانا مشتركا امس الجمعة شرحتا فيه تفاصيل خطة "مشروع تدمير ايران" الذي مني بهزيمة مدوية ، وتفاصيل عمليات الاجهزة الامنية المعادية بقيادة وكالة المخابرات المركزية الاميركية CIA للتمهيد للاضطرابات.

وأكد البيان انه يستعرض أدلة متقنة وموثقة وجديدة حول المعلومات الواردة فيها، واضاف بان "مشروع تدمير ايران" الذي دبرته الولايات المتحدة كان يرمي الى جعل ايران كأفغانستان والعراق وسوريا وليبيا واليمن لكنه فشل فشلا ذريعا، مؤكدا بأن الثأر من الأعداء الرئيسيين الذين يقفون خلف هذه الجرائم آت لا محالة.

وحمل البيان عنوان "البيان التبييني المشترك لوزراة الامن واستخبارات الحرس الثوري حول تدخلات النظام الاميركي في احداث الشغب الاخيرة في البلاد".

وفي مستهل البيان تم التأكيد بان الجريمة الارهابية التي وقعت في الحرم الطاهر للسيد أحمد بن موسى الكاظم (ع) في مدينة شيراز هي قيد المتابعة الأمنية الشاملة والدقيقة وبكامل القدرات والامكانيات حتى الكشف عن جميع المتورطين ومعاقبتهم وايضا معاقبة جميع حماتهم في أي زمان ومكان.

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