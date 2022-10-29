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محلل سياسي: إيران ضحية الجرائم الإرهابية الغربية

السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال المحلل السياسي الايراني فؤاد ايزدي ان القنوات غير الايرانية الناطقة باللغة الفارسية بالرغم من مضي عدة ساعات على حادث شيراز الارهابي إلا أنها لم تتحدث عن الحادث.

العالم – خاص بالعالم

وخلال مشاركته في تغطية قناة العالم الاخبارية لمراسم تشييع شهداء حادث شيراز الارهابي، قال فؤاد ايزدي أن عدم تطرق تلك القنوات الى حادث شيراز يدل على أن تلك القنوات ومموليها هم من يدعمون الارهاب في البلاد وإن إيران هي ضحية الارهاب التكفيري.

وأضاف بالرغم من تبني تنظيم داعش الارهابي لجريمة شيراز الارهابية إلا أن تلك القنوات لم تتطرق للموضوع إلا بعد ساعات عدة وأنها كانت تمارس الحرب الاعلامية ضد إيران، مؤكدا أن القنوات الممولة من الاستكبار العالمي كانت تعلّم المخربين أعمال الشغب في البلاد.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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