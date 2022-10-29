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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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اللواء حسين سلامي: اقول لال سعود ووسائل اعلامهم بان يكونوا حذرين من زرع بذور الفتنة
اللواء حسين سلامي: احذر الانظمة التابعة لاميركا وبريطانيا والكيان الصهيوني والسعودية باننا سننتقم منهم
اللواء حسين سلامي : عندما نزل الشعب الايراني الى ساحات القتال في فترة الحرب المفروضة حمل اميركا هزيمة اخرى
اللواء حسين سلامي :ان المؤامرة التي نشهدها في ارضنا هي نتيجة وحصيلة تعاقد السياسات الاميركية والبريطانية والسعودية ومعهم الكيان الصهيوني
اللواء حسين سلامي : اميركا تريد تعطيل التقدم والمدارس والمصانع في ايران
اللواء حسين سلامي: طردنا بايدن من المنطقة وسندفن كافة احلامه واماله
اللواء حسين سلامي: احذر الانظمة التابعة لاميركا وبريطانيا والكيان الصهيوني باننا سننتقم منهم
اللواء حسين سلامي: المؤامرة الشريرة قد تم التخطيط لها في غرف الفكر السياسي بالبيت الابيض
اللواء حسين سلامي: سكان شيراز نزلوا الى الشارع من اجل الاسلام فسلام عليكم وكتب الله لكم التوفيق
اللواء حسين سلامي: اقول للطفل آرتين بانه سيسكن اهداب واحداق اعيننا
اللواء حسين سلامي: من هنا نعاهد الشعب باننا سنعمل على تحقيق اهداف قائد الثورة ونبقى في الساحة
السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش
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