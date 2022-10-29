متحدث الحكومة: ضغوط الأعداء لا يمكنها أن تنال من وحدة الشعب الایراني

العالم - ايران

وقال علي بهادري جهرمي اليوم السبت على هامش مراسم تشييع شهداء الهجوم الارهابي على مرقد شاهجراغ (ع) في مدینة شيراز جنوب البلاد، أن شعبنا على الرغم من المشاكل التي يعاني منها، جسد اليوم تلاحمه أكثر من أي وقت مضى واظهر احتجاجه على أعمال الشغب والممارسات الإرهابية التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الأخیرة.

و اعتبر مشارکة الشعب وتواجده النشط في فترات تاريخية مهمة ردا ساحقا علی أولئك الذين لا تروق لهم حل مشاكل ایران ويحاولون الوقوف أمامها دون أن يستخلصوا عبرة من هزائمهم بفعل صمود الشعب الايراني.

وهاجم ارهابي مسلح مساء الأربعاء الماضي (26اكتوبر) الزوار والمصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) شقيق الامام الرضا عليهما السلام في مدينة شيراز وتبنى تنظيم داعش هذا العمل الارهابي.

وأسفرت هذه العملية الإرهابية عن سقوط 13 شهيدًا واصابة 30 من زوار مرقد شاهجراغ (ع).