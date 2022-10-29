السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٩:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

متحدث الحكومة: ضغوط الأعداء لا يمكنها أن تنال من وحدة الشعب الایراني

متحدث الحكومة: ضغوط الأعداء لا يمكنها أن تنال من وحدة الشعب الایراني
السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الحكومة "علي بهادري جهرمي" إن ضغوط الأعداء لا يمكنها أن تنال من وحدة وتلاحم الشعب الایراني معتبرا حضور الشعب في الساحة ردا ساحقا على أولئك الذين لا تروق لهم حل مشاكل البلاد. 

العالم - ايران

وقال علي بهادري جهرمي اليوم السبت على هامش مراسم تشييع شهداء الهجوم الارهابي على مرقد شاهجراغ (ع) في مدینة شيراز جنوب البلاد، أن شعبنا على الرغم من المشاكل التي يعاني منها، جسد اليوم تلاحمه أكثر من أي وقت مضى واظهر احتجاجه على أعمال الشغب والممارسات الإرهابية التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الأخیرة.

و اعتبر مشارکة الشعب وتواجده النشط في فترات تاريخية مهمة ردا ساحقا علی أولئك الذين لا تروق لهم حل مشاكل ایران ويحاولون الوقوف أمامها دون أن يستخلصوا عبرة من هزائمهم بفعل صمود الشعب الايراني.

وهاجم ارهابي مسلح مساء الأربعاء الماضي (26اكتوبر) الزوار والمصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) شقيق الامام الرضا عليهما السلام في مدينة شيراز وتبنى تنظيم داعش هذا العمل الارهابي.

وأسفرت هذه العملية الإرهابية عن سقوط 13 شهيدًا واصابة 30 من زوار مرقد شاهجراغ (ع).

روابط ذات صلة

انتفاضة اهالي شيراز تكريما لشهداء جريمة مرقد "شاهجراغ" الارهابية + صور وفيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

6 سنوات من عهد ميشال عون في لبنان ينتهي غدا الاحد

قطر ترد على تصريحات وزيرة ألمانية حول استضافتها كأس العالم

الاحتلال يمنع الفلسطينيات من التواصل مع أهلهن داخل سجونه

متحدث الحكومة: ضغوط الأعداء لا يمكنها أن تنال من وحدة الشعب الایراني

الإمارات تطالب بعودة المفاوضات بين فلسطين وكيان الاحتلال!

حكومة السوداني، بداية النهاية لأزمات العراق