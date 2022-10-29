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هولندا واسبانيا تدينان الهجوم الإرهابي علی زوار مرقد شاهجراغ (ع) بشيراز

هولندا واسبانيا تدينان الهجوم الإرهابي علی زوار مرقد شاهجراغ (ع) بشيراز
السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

أدانت هولندا واسبانيا الهجوم الإرهابي الذي استهدف زوار مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) في مدينة شيراز جنوب إيران، وأدى إلى استشهاد 13 شخصا وإصابة 27 آخرين بينهم نساء وأطفال.

العالم - ايران

وكتبت وزارة الخارجية الهولندية في تغريدة على تويتر اليوم السبت: ندين بشدة الهجوم الإرهابي على مرقد السيد أحمد بن موسى عليهما السلام (شاهجراغ)، مضيفا: أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره غير مقبول، ونحن نتعاطف مع عوائل الضحايا .

على الصعيد نفسه أدانت الحكومة الإسبانية في بيان لها الهجوم الإرهابي على مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم فی شیراز جنوب ايران وأعربت عن تضامنها الكامل مع إيران في محاربة الإرهاب.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسبانية اليوم السبت في بيان لها: "إن الحكومة الإسبانية اذ تدين بشدة هذا الهجوم الإرهابي تعرب عن خالص تعازيها لاسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وشدد البيان بان اسبانيا تؤكد تضامنها الكامل مع ايران في محاربة الارهاب.

يذكر أن الهجوم الإرهابي على مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم (ع) في شيراز الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي قوبل بردود فعل دولية غاضبة.

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هولندا واسبانيا تدينان الهجوم الإرهابي علی زوار مرقد شاهجراغ (ع) بشيراز

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