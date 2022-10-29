124 إصابة و 6 وفيات جديدة بكورونا في إيران

العالم - ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم السبت حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في إيران، فقد سجلت وزارة الصحة ارتفاع اجمالي الاصابات بهذا المرض، إلى 7 ملايين و 557 الفا و 364 اصابة، والوفيات 144 الفا و 571 حالة.

كما نوّه البيان، بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و331 الفا و595 شخصا من مجموع المصابين بفيروس كورونا في إيران، لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد هذا المرض الوبائي، أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 154 مليونا و966 الفا و958 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الان.