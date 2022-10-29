غدا .. إنعقاد اللجنة الاقتصادية الايرانية الروسية

العالم - ايران

يرأس الجانب الايراني في اجتماع اللجنة وزير النفط جواد أوجي، والجانب الروسي مساعد رئيس الوزراء الكسندر نوفاك.

ويضم الوفد الايراني عدد من مندوبي وزارة النفط والخارجية والاقتصاد والمالية والطاقة والعلوم والزراعة والاتصالات فضلا عن هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة ومنظمة الطاقة الذرية والبنك المركزي والمجلس الاعلى للمناطق التجارية الحرة ومنظمة المعايير وغرفة التجارة الايرانية، حيث سيبحثون مع نظرائهم الروس لصياغة بروتوكولات تعاون.

ومن المقرر أن يوقع أوجي ونوفاك عدة وثائق تعاون بمختلف المجالات عقب الانتهاء من مباحثات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

يذكر أن الدورة الـ 15 من اللجنة الاقتصادية المشتركة كانت قد انعقدت في مدينة اصفهان قبل اكثر من 3 سنوات.