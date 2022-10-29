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الآن مباشر.. تشييع شهداء الاعتداء الإرهابي في شيراز خلال مراسم حاشدة بمدينة مشهد المقدسة

السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

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