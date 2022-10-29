الجهاد الإسلامي: ذكرى مجزرة كفر قاسم تأتي بالتزامن مع ملحمة بطولية يخوضها مقاومون من الضفة

العالم - فلسطين

ووجهت حركة الجهاد وفي هذه الذكرى الأليمة التحية الخالصة لأهل فلسطين المرابطين الصامدين في كل مدن وقرى الداخل المحتل، الذين يقدمون نماذج الثبات والصمود على الأرض والتمسك بالهوية الفلسطينية في وجه الاحتلال المجرم.

واعتبرت ان "الملحمة البطولية التي يخوضها المقاومون الأبطال على امتداد الضفة المحتلة، تؤكد إصرار شعبنا على استعادة حقوقه واسترداد كرامته، والتي تبعث برسالة أن لهيب الثورة سيمتد إلى كل الساحات ولن تدخر جهداً في سبيل لجم الاحتلال".

وبينت ان "سلسلة مجازر الاحتلال لن تُمحى من ذاكرة شعبنا الأصيل الذين يواصل انتفاضته وثورته حتى نيل حريته، وإن هذه المجزرة ستبقى شاخصة في عيون الأحرار، لتجريم هذا العدو ومحاسبته ورفض التطبيع والتعايش معه".

وترحمت الحركة على أرواح شهداء "كفر قاسم"، وكل شهداء فلسطين الذين تقدموا على طريق الحرية والكرامة.