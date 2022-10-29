السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
٠١:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

الجهاد الإسلامي: ذكرى مجزرة كفر قاسم تأتي بالتزامن مع ملحمة بطولية يخوضها مقاومون من الضفة

الجهاد الإسلامي: ذكرى مجزرة كفر قاسم تأتي بالتزامن مع ملحمة بطولية يخوضها مقاومون من الضفة
السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على ان الذكرى السادسة والستين لمجزرة "كفر قاسم"، التي اقترفتها العصابات الإرهابية بحق أهل فلسطين في الداخل المحتل تاتي هذا العام في ظل عدوان صهيوني مستمر على الشعب الفلسطيني.

العالم - فلسطين

ووجهت حركة الجهاد وفي هذه الذكرى الأليمة التحية الخالصة لأهل فلسطين المرابطين الصامدين في كل مدن وقرى الداخل المحتل، الذين يقدمون نماذج الثبات والصمود على الأرض والتمسك بالهوية الفلسطينية في وجه الاحتلال المجرم.

واعتبرت ان "الملحمة البطولية التي يخوضها المقاومون الأبطال على امتداد الضفة المحتلة، تؤكد إصرار شعبنا على استعادة حقوقه واسترداد كرامته، والتي تبعث برسالة أن لهيب الثورة سيمتد إلى كل الساحات ولن تدخر جهداً في سبيل لجم الاحتلال".

وبينت ان "سلسلة مجازر الاحتلال لن تُمحى من ذاكرة شعبنا الأصيل الذين يواصل انتفاضته وثورته حتى نيل حريته، وإن هذه المجزرة ستبقى شاخصة في عيون الأحرار، لتجريم هذا العدو ومحاسبته ورفض التطبيع والتعايش معه".

وترحمت الحركة على أرواح شهداء "كفر قاسم"، وكل شهداء فلسطين الذين تقدموا على طريق الحرية والكرامة.

روابط ذات صلة

تصريح لــ"حماس" في ذكرى مجزرة "كفر قاسم"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجهاد الإسلامي: ذكرى مجزرة كفر قاسم تأتي بالتزامن مع ملحمة بطولية يخوضها مقاومون من الضفة

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. لبنان واستحقاقات المرحلة ومواقف السيد نصرالله

عون: عقوبات أميركا لا تمنع باسيل من الترشح للرئاسة

فيديو لتغلغل مسلحين وسط مثيري الشغب في زاهدان

الجيش الروسي يتهم لندن بالضلوع في الهجوم بمسيرات على سيفاستوبول

تصريح لــ"حماس" في ذكرى مجزرة "كفر قاسم"