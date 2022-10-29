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وزراء أوروبيون سابقون يصفون سياسات"إسرائيل" بأنها جريمة فصل عنصري

وزراء أوروبيون سابقون يصفون سياسات
السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

وصف وزراء خارجية أوروبيون سابقون السياسات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بأنها "جريمة فصل عنصري".

العالم - أوروبا

وقال الوزراء، في رسالة نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية، "لا نرى بديلا سوى الاعتراف بأن السياسات والممارسات التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين ترتقي إلى جريمة فصل عنصري".

ووقع الرسالة وزراء الخارجية السابقون لدول الدنمارك موغن يكيتوفت، وفنلندا آركي تووميويا، وسلوفينيا إيفو فاجل، وفرنسا هوبر فدرين، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية البريطانية سعيدة وارسي.

وانتقد الوزراء السابقون صمت المجتمع الدولي الذي "فشل في التحرك ضد الانتهاكات الخطيرة للمجتمع الدولي" في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالوا في الرسالة: "بينما يراقب العالم أحداث الرعب التي تتكشف في أوكرانيا، يهيمن الحديث عن الضرورة الملحة لحماية نظام عالمي قائم على القواعد على الخطاب السياسي والعام".

وأضافوا: "احتشد المجتمع الدولي وراء التعددية والحاجة إلى التقيد بالقانون الدولي وحماية حقوق الإنسان. في الواقع، هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدما في مشهد عالمي يزداد استقطابا".

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وزراء أوروبيون سابقون يصفون سياسات"إسرائيل" بأنها جريمة فصل عنصري

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