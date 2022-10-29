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حضور الشعب الإيراني في الساحة رد طبيعي على الإرهاب + فيديو

السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

طهران (العالم) 2022.10.29 - أكد الباحث الاستراتيجي د.هادي محمدي أن المخطط الاستكباري ضد إيران قد انكشفت تفاصيله بكل وضوح، مشددا على أن حضور الشعب الإيراني في الساحة يشكل ردا طبيعيا على الأعمال الإرهابية.

العالم خاص بالعالم

وفي اتصال هاتفي مباشر مع قناة العالم الإخبارية على هامش تشييع شهداء الاعتداء الإرهابي بمدينة شيراز خلال مراسم حاشدة في مدينة مشهد المقدسة أكد هادي محمدي أن الشعب الإيراني يتحرك على أساس قيمه وحبه للوطن ورفضه للشغب والإرهاب.

ونوه أن حضور الشعب الإيراني في الساحة يشكل ردا طبيعيا على الأعمال الإرهابية.

وأشار إلى أن المخطط الاستكباري ضد إيران قد انكشفت تفاصيله بكل وضوح.

ولفت هادي محمدي إلى أن الغرب الذي يدعم أعمال الشغب في إيران يرفض وقوعها في دوله.

وأضاف أن الغرف الخاصة التي تدير وتخطط لأعمال الشغب قد فشلت في تحقيق أهدافها.

وقال إن الشعب الايراني وعلى مدى أكثر من أربعين عاما قاوم وأفشل مخططات الأعداء.

وأوضح هذا الخبير الاستراتيجي أن: العقوبات إنما هي خطوات يائسة بعد فشل المخططات ضد إيران.

وشدد على أنه يمكن اللجوء الى المجال القانوني لفضح التدخلات الغربية في إيران.

هذا وشهدت مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق إيران عصر السبت تشييعا شعبياً حاشداً لشهداء الاعتداء الإرهابي الذي ارتكبه الإرهابيون في مدينة شيراز جنوب غرب البلاد، والذي سقط فيه 15 شهيداً من زوار مقام السيدأحمد بن الإمام موسى الكاظم المعروف بـ شاه جراغ.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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