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الشرطة الصومالية تعلن عن سقوط 10 قتلى على الأقل جراء تفجيرين في العاصمة مقديشو

السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

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