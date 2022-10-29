ميقاتي: مقبلون على مرحلة جديدة ولنتوقّف عن المناكفات والتجاذبات

العالم-لبنان

وخلال تفقده أعمال افتتاح معمل "أكوافينا" الجديد في منطقة الباروك قال ميقاتي، "أمام هذه الأرزات الشامخة من حولنا، أقول إن لا شيء سيجعلنا نيأس، بل سننهض من جديد. هذا الانجاز هو فعل إيمان بلبنان وبالصناعة والاستثمار".

وأضاف: "السياسة ليست فقط مواقف وتحركات، بل هي في جوهرها أيضا توفير الفرص الجيدة للانتاج، وهناك ثلاثة قطاعات أساسية في هذا المجال هي الصناعة والزراعة والسياحة، وهي لا تحتاج إلى أموال من الدولة بل إلى بيئة جيدة للاستثمار وللعمل. وهذه هي البيئة السياسية المطلوبة لاحتضان المستثمر وتشجيعه على العمل".

وطالب ميقاتي، بـ "التوقف عن المناكفات والتجاذبات رحمة بالناس وبقطاعات الإنتاج، لا سيما أننا شهدنا في الصيف الفائت حركة مهمة وتدفقات مالية مهمة من اللبنانيين والسياح".

وأضاف، "ننتظر في الفترة المقبلة موسماً شتوياً واعداً، وقد أبلغني أحد السفراء العرب بالأمس، أن هناك حجوزات مكتملة لمدة 15 يوماً للسفر إلى لبنان خلال عيدي الميلاد ورأس السنة، بمعدل أربع أو خمس طائرات في اليوم.

وختم ميقاتي قائلاً: "فلنتعال عن كل التجاذبات، ولتتكاتف الأيادي بعيدا عن الحسابات والفئويات والعصبيات، ولنتعاون لمعالجة الأوضاع الصّعبة وإعادة التعافي إلى لبنان".