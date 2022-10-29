ضبط وإبعاد 5 مصريين بـ الكويت لاصطياد طيور النورس

العالم - الكويت

وقام الوافدون الخمسة بصيد 40 طيرا من طيور النورس بهدف بيعها إلى مربي صقور بقيمة 40 دينارا للطير الواحد، وفقا لصحيفة "المجلس" الكويتية.

وتم إحالة الوافدين الخمسة إلى الشرطة تمهيدا لإبعادهم عن الكويت، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الكويتية.

وحسب ما نشره الكاتب الصحفي الكويتي، "حمد السريع"، فسيتم "مخالفة مالك السفينة، وإبعاد المخالفين الوافدين، وتسليم الطيور للهيئة العامه للبيئة".

ولم تصدر الجهات الكويتية أو المصرية المختصة تعليقا على الواقعة.

وتضم الكويت بعض المناطق والمحميات التي يمنع فيها "صيد الطيور" ومنها "جون الكويت"، وفقا "الهيئة العامة الكويتية للبيئة".

ويحظر القانون البيئي في الكويت "صيد أو قتل أو إيذاء أي من الكائنات الفطرية سواء البرية أو البحرية، كما أنه يحظر المساس بأعشاشها أو صغارها أو بيوضها مما تترتب عليه مخالفات وغرامات"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وتكون عقوبة المخالفة هي الحبس مدة لا تزيد على السنة وغرامة مالية تتراوح بين 500 دينار و5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحق للضباط القضائيين مصادرة جميع الأدوات والكائنات التي يجري ضبطها، حسب الوكالة.