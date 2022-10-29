بعد شيراز .. مراسم تشييع مهيبة لشهداء جريمة شاهجراغ الارهابية في مشهد 

العالم - ايران

شيبا وشبانا ، رجالا ونساء، وقبل ساعات من بدء مراسم التشييع احتشدوا في ساحة البسيج والطرق المؤدية إليها . واطلق المشاركون في المراسم هتافات "الموت لامريكا" و، " الموت لإسرائيل " و" الموت لآل سعود "،" يجب سد الطريق ام تغلغل العدو "،" داعش والوهابية عميلان لأمريكا "، والخ.

وكانت مدينة شيراز ايضا قد شهدت صباح اليوم السبت مراسم تشييع مهيبة لشهداء الجريمة الإرهابية في مرقد "شاهجراغ" والتي راح ضحيتها العشرات ما بين شهيد وجريح بينهم نساء واطفال .

وانطلقت مراسم التشييع من ميدان الإمام الحسين (ع) باتجاه العتبة المقدسة للسيد احمد بن موسى الكاظم "شاهجراغ" بمشاركة مهيبة من اهالي مدينة شيراز .

واطلق المشاركون في مراسم التشييع شعارات عدة تندد باعمال الشغب التي مهدت لجريمة شاهجراغ الارهابية منها "ايها الدواعش ، شيراز لن تصبح دمشق" و "المرأة الحياة، الشهادة ، شيراز تقبلي تعازينا " .

ومن خلال هذه الشعارات نقلت هذه الرسالة إلى جميع الإرهابيين الدواعش ومشغليهم، بان هذا الشعب و تحت راية أهل البيت والشهداء سيتواجدون فيساحة المعركة حتى اخر قطرة من دمهم .