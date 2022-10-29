عالم من النخب الايرانية استشهد في هجوم شيراز الارهابي ... من هو ؟

العالم - ايران

هو الشهيد الدكتور المهندس الميكانيكي السيد فريد الدين معصومي من مدراء شركات الكهرباء في ايران و خريج جامعة كانتربري في نيوزلندا وجامعة اوكلاند والذي كان من النخب العلمية في ايران ورجع الى البلاد فور انتهاء دراسته في نيوزلندا من اجل خدمة البلاد والعباد الى حين نيل وسام الشهادة في مرقد من مراقد آل بيت العصمة والطهارة (ع).

وكان هذا العالم النخبوي مديرا لمجموعة الغدير لشركات الطاقة والكهرباء وسافر الى محافظة فارس (مركزها مدينة شيراز) لمتابعة تنفيذ مشاريع في مجال الطاقة .

وقد لعب هذا العالم الشهيد دورا مؤثرا في اكمال وتدشين مشاريع الكهرباء والطاقة في ايران، وهو من المخترعين وكتاب المقالات العلمية في عدد من الكتب والمجلات الدولية.

ولهذا العالم الشهيد ولد (12 عاما) و بنت (3 اعوام) .

ويروي شقيق زوجته انه كان برفقة الشهيد في الزيارة الاربعينية لهذا العام في العراق في شهر صفر حيث زارا كربلاء المقدسة والنجف الاشرف وقد قال له الشهيد في اليوم الاخير من الزيارة بعد الصلاة في مرقد الامام امير المؤمنين عليه السلام " لقد أدينا الزيارة والآن حان موعد الشهادة ".