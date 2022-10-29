البطش: الطريق إلى الحرية في فلسطين يمر عبر البندقية

العالم - فلسطين

وقال القيادي البطش في كلمة له ممثلاً عن فصائل العمل الوطني والإسلامي في فعالية جماهيرية دعمًا للقدس والضفة الغربية شرق مدينة غزة:" إن المقاومة لن تسمح للاحتلال بالاستفراد بالشعب الفلسطيني في أي بقعة من أرض فلسطين"، مؤكداً أن الاحتلال يحاول بكل السبل كسر المقاومة في الضفة الغربية.

وأضاف :" شعبنا يقود ملحمة قوية في الضفة الغربية تشبه الملاحم التي خاضها المقاومون في غزة و كما اندحر العدو عن غزة واخلاء مستوطناته على يد ضربات المقاومة سيندحر عن الضفة وسيخرج منها"، مشدداً على أن مسار الثورة وطريق التحريـر ابتدأ ولن تفلح محاولات وأد المقاومة.

كما شدد القيادي في الجهاد على أن المقاومة موحدة من جنين الى نابلس الى غزة الى جنين الى جنوب لبنان، داعياً إلى مزيد من الاحتضان الشعبي للمقاومة في الضفة.

وبين أن العدو يحاول مرارا تمرير اخبار حول عرين الاسود بهدف احباط الحالة الثورية، مطالباً بتشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة الصراع والاشتباك في الضفة من شمالها الى جنوبها.

كما طالب القيادي في الجهاد كافة المقاومين في الضفة أن يتخذوا مزيدًا من الوعي والصمود،

كما وجه التحية لشهداء معركة "وحدة الساحات" على راسهم القائدين "تيسير الجعبري وخالد منصور".