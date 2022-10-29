الأمم المتحدة تتوقع أن يكون 2022 هو الأكثر دموية للفلسطينيين

العالم - فلسطين

جاء ذلك في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، قُتل أكثر من 125 فلسطينيا هذا العام في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في وقت يدعي فيه الكيان الاسرائيلي أن "معظمهم مسلحون".

ودعا وينسلاند إلى التحرك الفوري لتهدئة "الوضع المتفجر"، على حد تعبيره، وحث الإحتلال والفلسطينيين على استئناف المفاوضات بينهما.

وقال المسؤول الأممي إن "اليأس والغضب والتوتر تحول مرة أخرى إلى دائرة مميتة من العنف يصعب احتواؤها بشكل متزايد".

وأضاف: "قُتل وجُرح عدد كبير جدا من الأشخاص، معظمهم من الفلسطينيين"،

وقال وينسلاند إن رسالته إلى الفصائل الفلسطينية، وكذلك إلى المسؤولين الإسرائيليين والمجتمع الدولي في الأسابيع الأخيرة، كانت واضحة: "الأولوية العاجلة هي العمل على تهدئة الوضع وعكس الاتجاهات السلبية على الأرض". وقال إن الهدف يجب أن يكون "تقوية ودعم السلطة الفلسطينية".

وأشار المبعوث الأممي إلى مقتل 32 فلسطينيا بينهم 6 أطفال خلال الشهر الأخير، على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية، وإصابة 311 خلال مظاهرات واشتباكات وعمليات تفتيش واعتقالات، إضافة إلى مقتل جنديين إسرائيليين خلال عمليات إطلاق نار بالضفة.

وتصاعدت التوترات خلال الأشهر الأخيرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والفلسطينيين في الضفة عقب عمليات عسكرية تشنها الأولى في مدن وبلدات الشمال لاسيما في نابلس وجنين، أسفرت عن اعتقال المئات واغتيال آخرين.