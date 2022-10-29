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السيد نصر الله: الحضور الكبير في التشييع الحاشد في ايران هو رد حاسم

السيد نصر الله: الحضور الكبير في التشييع الحاشد في ايران هو رد حاسم
السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه مساء اليوم السبت ان الحضور الكبير في التشييع الحاشد للشهداء المظلومين في ايران هي رسالة قوية لكل المتآمرين بأنهم يراهنون على سراب.

العالم-لبنان

يتبع..

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السيد نصر الله: الحضور الكبير في التشييع الحاشد في ايران هو رد حاسم

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