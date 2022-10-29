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بالفیديو.. مقتل 120 شخصا وإصابة العشرات في حادثة تدافع في كوريا الجنوبية

السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

قالت وكالة "يونهاب" للأنباء مساء يوم السبت، إن 120 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب العشرات في حادثة تدافع خلال احتفالات بعيد الهالوين في كوريا الجنوبية.

العالم - أسيا والباسفيك

وحاولت فرق الإطفاء إنعاش القلب والرئتين للمصابين بالقرب من فندق هاميلتون في منطقة إيتايون في الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت غرينتش، بسب ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن الرئيس أمر بإرسال فريق طبي للطوارئ إلى المنطقة ووجه بتجهيز أسرة المستشفيات لتقليل عدد الضحايا.

كما دعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إلى اجتماع طارئ.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الضحايا وهم يرقدون على الرصيف بينما أجرى المارة وعمال خدمات الطوارئ الإنعاش القلبي الرئوي الاسعافات في محاولة لإنعاشهم.

وبحسب ما ورد فقد كان هناك أكثر من 100 ألف شخص في المنطقة يحتفلون بأول حدث للهالوين منذ سنوات بعد تخفيف قيود كوفيد 19 في الأشهر الأخيرة.

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