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السيد نصر الله المفاوضات وصلت في بعض المراحل إلى طريق مسدود والجو بدا أننا ذاهبون إلى الحرب

السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

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