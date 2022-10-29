المنقوش تلتقي نظيرها الكويتي على هامش القمة العربية

العالم - ليبيا

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية الوطيدة بين ليبيا والكويت وسبل تعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الجانبان حرصهما وتطلعهما للتعاون والعمل معاً؛ لتعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية المتميزة بما يلبي طموح الشعبين الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية دعماً لمسيرة العمل العربي المشترك,

ووصلت وزيرة الخارجية الليبية والوفد المرافق لها، إلى الجزائر للمشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية في دورتها الـ 31، والتي تستضيفها الجزائر خلال يومي 1-2 من شهر نوفمبر.