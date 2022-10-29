إطلاق نار استهدف منزل عضو الكنسيت الإسرائيلي إيتمار بن غفير

العالم - فلسطين

وقالت “القناة 7 العبرية” إن إطلاق النار استهدف منزل عضو الكنيست إيتمار بن غفير بمستوطنة كريات أربع.

وذكرت أن القوات الإسرائيلية طلب من عائلته عدم مغادرة المنزل.

وعلق المتطرف بن غفير قائلا: “عائلتي الآن في أمان، بعد تنفيذ إطلاق نار على منزلنا بمستوطنة كريات أربع”.

هذا، وذكرت المصادر أن مستوطن قتل وأصيب شخص أخر كما استشهد أحد المهاجمين في عملية إطلاق نار بمستوطنة كريات أربع بالخليل.

إلى ذلك، قالت مصادر اعلامية إن مسعفا فلسطينيا من الهلال الأحمر أصيب بإطلاق النار في المنطقة المذكورة.