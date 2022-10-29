السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل مستوطنين واستشهاد المنفذ..

إطلاق نار استهدف منزل عضو الكنسيت الإسرائيلي إيتمار بن غفير

إطلاق نار استهدف منزل عضو الكنسيت الإسرائيلي إيتمار بن غفير
السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد شاب ومقتل مستوطن وإصابة آخرين بجراح خطيرة في إطلاق النار بمستوطنة كريات أربع..

العالم - فلسطين

وقالت “القناة 7 العبرية” إن إطلاق النار استهدف منزل عضو الكنيست إيتمار بن غفير بمستوطنة كريات أربع.

وذكرت أن القوات الإسرائيلية طلب من عائلته عدم مغادرة المنزل.

وعلق المتطرف بن غفير قائلا: “عائلتي الآن في أمان، بعد تنفيذ إطلاق نار على منزلنا بمستوطنة كريات أربع”.

هذا، وذكرت المصادر أن مستوطن قتل وأصيب شخص أخر كما استشهد أحد المهاجمين في عملية إطلاق نار بمستوطنة كريات أربع بالخليل.

إلى ذلك، قالت مصادر اعلامية إن مسعفا فلسطينيا من الهلال الأحمر أصيب بإطلاق النار في المنطقة المذكورة.

روابط ذات صلة

السيد نصر الله: الاتفاق حصل دون التورط بأي شكل من أشكال التطبيع حتى بالشكل

ترامب - نتنياهو - بن سلمان: معاً ضدّ بايدن

شاهد .. منفذ جريمة "شاهجراغ" الارهابية يبايع الخليفة المزعوم لتنظيم "داعش"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البوصلة انتخابات الكنيست.. صراع الأقطاب وتشرذم القرار

بعد مقتل مستوطن في كريات أربع.. الجهاد الإسلامي تُبـارك العملية

البحرين: ضحايا التعذيب يتقدمون بشكوى قانونية ضد الفورمولا 1

السوداني يستقبل السفيرة الأمريكية لدى العراق

ثلاثة قتلى وسبعة جرحى على الأقل بانفجار مجهول شرقي بغداد

جمال رشيد و السوداني يؤكدان على المضي بتحقيق الاصلاحات