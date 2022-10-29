بعد مقتل مستوطن في كريات أربع.. الجهاد الإسلامي تُبـارك العملية

العالم - فلسطين

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية طارق عز الدين: جاءت عملية الخليل البطولية لتقول للاحتلال وقادته إن شعبنا الفلسطيني حر وسيبقى يلفظ الاحتلال عن أرضه.

وأضاف عز الدين: أن عملية الخليل تأتي في سياق الرد الطبيعي على الاحتلال وجرائمه المتصاعدة لتقول إن دماء شهداء شعبنا في الضفة لن تذهب هدرًا ولن ننساها ما حيينا.

وتابع: الخليل اليوم تقول كلمتها بالخطوط العريضة، أنها جاهزة لتقف في وجه المحتل المجرم وتوحد ساحات الاشتباك مع هذا الاحتلال الفاشي.

واستشهد شاب فيما قتل مستوطن وأصيب آخرين بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار، في محيط منزل المتطرف ايتمار بن غفير في مستوطنة كريات أربع بالخليل بالضفة المحتلة.

وبحسب المصادر المحلية أن منفذ عملية الخليل الاستشهادي محمد كامل الجعبري شقيق الأسير المبعد لغزة وائل الجعبري