الرئيس العراقي يدعو إلى التحقيق في حادث انفجار صهريج بغداد

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وكتب رشيد في تغريدة له بعد قليل من الحادث: "نتابع باهتمام النتائج المؤلمة لحادث انفجار الصهريج في حي البنوك ببغداد وتسببه بوقوع ضحايا واضرار".

وأضاف "نؤكد على الجهات ذات الاختصاص بإجراء تحقيق دقيق بالحادث ومحاسبة المقصرين".

ومن جانبه أمر رئيس مجلس الوزراء، في العراق، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن حادث انفجار الصهريج، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأكدت خلية الإعلام الأمني أن "القائد العام للقوات المسلحة، يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية بإشراف وزير الداخلية لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع داخل مرآب للعجلات بواسطة صهريج شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف: "لاطلاع الرأي العام على تفاصيل وأسباب هذا الحادث الذي أسفر عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة 13 آخرين بحسب إحصائيات وزارة الصحة".

قال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، إن المعلومات الأولية حول حادث انفجار صهريج للغاز شرقي العاصمة العراقية ليس عملا إرهابيا وإنما بسبب خلل فني.

وقال سليم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" إن "الانفجار وقع بالقرب من الجهة الغربية لقناة الجيش بالتحديد في نهاية منطقة حي القاهرة ضمن كراج للعجلات الحمل".

وأوضح أنه "يبدو أن إحدى العجلات المركونة كانت صهريج للغاز"، لافتا إلى أن "الانفجار أدى إلى تطاير بعض أجزاء الصهريج وعبرت من غرب القناة إلى شرق القناة على ملعب خماسي لكرة القدم ومجاور الملعب كوفي شوب وهناك تجمهر للمواطنين حول الملعب في منطقة الطالبية شرقي العاصمة".

وأكد أن "الأدلة الجناية تعمل في مكان الحادث لمعرفة سبب الانفجار"، لافتا إلى أن "المعلومات توضح أن هناك خلل فني في الصهريج ولا يوجد عمل إرهابي".