مواقع التواصل تعلق علی قضايا الفساد في السعودية

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وتم عزل الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبدالرحمن السديس وإعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز في جدة عبدالرحمن بن عبيد اليوبي من منصبه علی خلفية قضايا الفساد.

وفي مجال أخر، تکشفت خيوط التطبيع السعودي مع الاحتلال الاسرائيلي، بعدما أشاد رئيس مجلس إدارة بنك لئومي أكبر بنوك الكيان الإسرائيلي برؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي بالرياض.

وفي ايران، تطرق نشطاء مواقع التواصل الی الجريمة الإرهابية التي طالت المصلين في مدينة شيراز جنوب البلاد، حيث سقط عشرات الشهداء والجرحى بهجوم إرهابي على مسجد وضريح السيد أحمد بن الامام موسى بن جعفر عليه السلام المعروف بشاه تشراغ، مصادر أمنية قالت ان تكفريين مسلحين نفذوا عملية ارهابية وهاجموا الضريح باطلاق وابل من الرصاص ودخلوا الى ساحة المسجد واطلقوا النار بصورة مكثفة على المصلين والزوار.

اما فلسطين، فأسودها باتت قصصهم تروى كما أبطال الملاحم، ففي بيان لها دعت مجموعة عرين الأسود المقاومة، الشعب الفلسطيني للرهان عليها مؤكدة أن المقاومة مستمرة ولن تتوقف، ومتوعدة الاحتلال برد يشفي صدور الشعب الفلسطيني.

وفي الولايات المتحدة، اتم الملياردير ايلون ماسك صفقة شراء منصة تويتر، واستحوذ على الشركة بأربعة واربعين مليار دولار، وبحسب ما ورد، غادر الرئيس التنفيذي والمدير المالي لتويتر منصبيهما فور إتمام الصفقة. وزعم المالك الجديد للمنصة أن قرار شراء الموقع يهدف إلى مساعدة الإنسانية، حيث حدد الملياردير أهدافه للاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي. وما أثار الجدل أكثر، نشر ماسك تسجيلاً يظهر دخوله مقر منصة تويتر، وهو يحمل حوضاً، قبيل إتمام صفقة الاستحواذ على المنصة.