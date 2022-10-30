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خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب..

الجزائر تدعو لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية

الجزائر تدعو لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية
الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

دعا وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادتها ووحدتها الترابية.

العالم - الجزائر

وأضاف لعمامرة أمس السبت خلال انطلاق أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب: "القضية الفلسطينية تمر اليوم بأصعب مراحلها، وسط تمادي المحتل في فرض سياسة الأمر الواقع".

وحيا لعمامرة الفلسطينيين على انخراطهم في المصالحة التي أطلقها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. ودعا إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادة الدول العربية ووحدتها الترابية.

وقال لعمامرة: "نعول على الجميع في قمة الجزائر لبدء نهج جديد في العمل العربي المشترك".

وأضاف: "نرجو أن تكلل اجتماعتاتنا بالنجاح والتوفيق. ويتعين علينا مضاعفة الجهود، للدفع بمسارات السلم والمصالحة التي يجدر بها أن تنطلق فعلا من البيت العربي".

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خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب.. الجزائر تدعو لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية

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