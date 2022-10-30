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توقيع عقد ترانزيت مليون طن من الفحم الحجري عبر سكك حديد ايران

توقيع عقد ترانزيت مليون طن من الفحم الحجري عبر سكك حديد ايران
الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

اعلن المدير العام لجمارك سرخس في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق ايران) انه تم توقيع عقد عبور (ترانزيت) مليون طن من الفحم من دول رابطة الدول المستقلة عبر سكة حديد سرخس الحدودية.

العالم - ايران

وقال علي اكبر كياني : ان معظم الفحم الحجري الذي من المفترض أن يتم عبوره عبر إيران وسكة حديد سرخس الحدودي متعلق بكازاخستان، لكن دول رابطة الدول المستقلة الأخرى مثل روسيا موجودة أيضًا في هذا العقد.

واضاف: وقال: لقد مرت حتى الآن عينة شحنة على شكل عدة عربات فحم عبر حدود خط سكة حديد إيران، ويتم الآن اتخاذ الإجراءات لتنفيذ العقد، وفي المستقبل ستدخل شحنة كبيرة إلى البلاد عبر على سكة حديد سرخس الحدودي.

واوضح المدير العام لجمارك محافظة خراسان الرضوية: أن الوجهة الرئيسية لشحنة الفحم التصديرية لكازاخستان هي الهند وباكستان، وبعد دخولها إيران دخلت الشحنة باكستان عبر الحدود البرية في جنوب غرب البلاد، وبعد التحميل على الباخرة يتم نقلها إلى الهند عبر الموانئ الجنوبية.

وتابع كياني: أن التجارة الخارجية بما في ذلك تصدير واستيراد وتزانزيت البضائع من معابر السكك الحديدية والطرق في منفذ سرخس الحدودي مع تركمانستان، بلغت 1.5 مليون طن في الأشهر السبعة الماضية، وزاد التصدير والتزانزيت منها بنسبة 13 و 62 % على التوالي.

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