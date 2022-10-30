لبنان: بدء تجمع المواطنين امام قصر بعبدا لتحية الرئيس ميشال عون

العالم _ لبنان

وتفقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء السبت المواطنين المجتمعين في قصر بعبدا للمشاركة غدا في مواكبة مغادرته لقصر بعبدا، ورافقه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

ووسط هتافات المواطنين الموجودين تحت الخيم وتصفيقهم، شق الرئيس عون بصعوبة الطريق الى أماكن تجمع المواطنين وخاطبهم قائلا: "يعطيكم العافية... بكرا رح يكون نهار لقائي معكم وما رح يكون وداع، بل لقاء كبير نكمل فيه النضال لانقاذ لبنان من المشاكل التي يعاني منها. يعطيكم العافية والى اللقاء في الغد.

كما عبر امس، ينتقل عون الى الرابية وسط حشد لانصاره الذين نصبوا منذ اول امس الخيم في نقاط عديدة للتعبير عن ولائهم له واكمال المسيرة في المرحلة المقبلة.

وقد اتخذت تدابير وترتيبات امنية لمنع اي اخلال او حوادث تترافق مع مجريات هذا اليوم.

ومع انتهاء ولايته يغادر عون اليوم بعبدا تاركا القصر الجمهوري لفخامة الفراغ حتى اشعار آخر .

كما عبر امس، ينتقل عون الى الرابية وسط حشد لانصاره الذين نصبوا منذ اول امس الخيم في نقاط عديدة للتعبير عن ولائهم له واكمال المسيرة في المرحلة المقبلة.

وهذه ليست المرة الاولى التي يحل فيها الشغور الرئاسي ولا ينتخب رئيس الجمهورية في المهلة الدستورية، فقد جاء عون للرئاسة بعد مخاض وفراغ طويلين، وها هي ولايته تنتهي من دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتترك البلاد في فراغ رئاسي يساهم في اقحام البلاد بازمة اضافية.

ولا يقتصر الفراغ على موقع الرئاسة، بل يترافق مع ازمة حكومية وسط جدل دستوري وسياسي حول ادارة البلاد في ظل هذا الفراغ، حيث يصر عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وآخرون على اعتبار ان حكومة تصريف الاعمال غير مؤهلة او مخولة للعب هذا الدور بينما يرى الرئيس ميقاتي والرئيس بري وآخرون انها تستطيع القيام بدورها في فترة الفراغ الرئاسي الى حين انتخاب رئيس جديد.

وحتى مساء امس لم يطرأ اي شيء على صعيد المحاولة الاخيرة التي بدأها حزب الله بالتعاون مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم منذ مساء اول امس، كما علمت الديار من مصادر موثوقة .

وقالت المعلومات ان هذه المحاولة استمرت في الساعات الماضية دون ان تسفر عن اي تقدم.

وقال مصدر مطلع لصحيفة الديار مساء انه لا يبدو ان هناك املا في تاليف الحكومة، لافتا الى ان العملية تحتاج الى معجزة وان هناك شبه استحالة لحصول امر ايجابي في ما تبقى من وقت قبل انتهاء ولاية الرئيس غدا.

واضاف المصدر ان المشكلة لم تعد تتعلق في سبل الاتفاق على الوزراء والاسماء في ضوء التصعيد الاخير بين عون وباسيل من جهة وميقاتي من جهة اخرى. وان صعوبات اضافية برزت تتمثل ببروز ازمة ثقة كبيرة لا سيما بعد الهجوم الذي شنه باسيل على رئيس حكومة تصريف الاعمال وعلى الرئيس بري.

وتقول المعلومات ان حزب الله ضغط بقوة لازالة العقبات وتاليف حكومة جديدة قبل الدخول في الفراغ الرئاسي، لكنه اصطدم بمواقف متصلبة على وقع الضغوط المتبادلة بين الطرفين.

وفي ظل هذا المشهد المتشنج تخوفت مصادر سياسية من الذهاب في المرحلة المقبلة الى مزيد من التصعيد والتأزم، لا سيما بعد تصريحات باسيل وحديثه عن مقاومة ما اسماه محاولة سلب صلاحيات رئيس الجمهورية متهما الرئيسين ميقاتي وبري بهذه المحاولة، ما استدعى ردا قويا من قيادة حركة امل مختتما بعبارة يا عيب الشوم.