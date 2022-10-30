حداد عام في سيول بعد مقتل 151 شخصا في كارثة "الهالوين"

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وقدم "يون" تعازيه للضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وقال في بيان إن "هذا أمر مأساوي حقا (..) مأساة وكارثة ما كان ينبغي أن تحدث في قلب سول الليلة الماضية".

وقال مسؤولو الطوارئ إن حشدا ضخما كان يحتفل بالهالوين في حي إتايوان الشهير اندفع إلى زقاق مساء السبت.

وأضافوا أن عدد القتلى قد يرتفع.

ومن جانبه قال "تشوي سونغ بوم"، رئيس محطة إطفاء يونغسان، إن 151 شخصا تأكد مقتلهم، من بينهم 19 أجنبيا من الصين وإيران وأوزبكستان والنرويج.

وقال في إفادة صحفية في الموقع إن 82 شخصا أصيبوا بينهم 19 في حالة خطيرة.

وقال "تشوي" إن العديد من الضحايا كانوا من النساء في العشرينات من العمر.

وكانت تلك أول احتفالات بالهالوين منذ 3 سنوات بعد أن رفعت البلاد قيود مكافحة فيروس كورونا وقواعد التباعد الاجتماعي.

وكان كثير من المشاركين في الاحتفالات يضعون كمامات ويرتدون الملابس الخاصة باحتفالات الهالوين.

وفي تفاصيل أكثر من الحادثة..

ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة التدافع أثناء احتفالات الهالوين في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، إلى 151 قتيلا.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، الأحد، فإن عدد الضحايا بلغ 151 قتيلا، فضلا عن إصابة 82 شخصا بينهم 19 حالة حرجة.

ولفت مسؤولون إلى أن معظم القتلى هم من الشباب والشابات في سن العشرينات.

وأوضحوا أن 97 من الضحايا هم من الإناث و54 من الذكور.

كما أشارت المعطيات إلى أن 19 من القتلى أجانب، وبينهم صينيون وأوزبك ونرويجيون.

وقالت إدارة مدينة سيئول إنه تم تلقي 355 بلاغا بفقدان أشخاص على خلفية الحادثة، التي وقعت الليلة الماضية، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.

وعقب اجتماع طارئ، أمر رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، بتشكيل فريق عمل للمساعدة في علاج المصابين.

كما أعلن الرئيس في خطاب متلفز، الحداد الوطني، واصفا الحادث بأنه "كارثة".