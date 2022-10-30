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السوداني والسفير الإيراني يؤكدان أهمية الشراكة بين البلدين

السوداني والسفير الإيراني يؤكدان أهمية الشراكة بين البلدين
الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، تضامن العراق حكومة وشعباً مع ضحايا الاعتداء الإرهابي الأخير الذي شهدته مدينة شيراز الإيرانية، فيما شدد على أهمية الشراكة والعمل الثنائي بين العراق وإيران.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الأخير إستقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق"، مبينا ان "السفير نقل الى السوداني تهنئة القيادة الإيرانية بمناسبة تسلمه مهامه، ونيل حكومته الثقة في مجلس النواب".

وأضاف البيان، ان "اللقاء شهد استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تعضيدها وتنمية التعاون المتبادل على مختلف الصعد والمجالات".

وأعرب رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، عن "إدانته للاعتداء الإرهابي الأخير الذي شهدته مدينة شيراز، مؤكداً تضامن العراق حكومة وشعباً مع الضحايا"، وفقا للبيان.

وتابع البيان، انه "خلال اللقاء جرى التأكيد على أهمية الشراكة والعمل الثنائي بين العراق وإيران، من أجل تعزيز التنمية المستدامة لمصلحة الشعبين الصديقين، والعمل على ترسيخ الاستقرار لعموم شعوب المنطقة".

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