الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
١٠:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الادميرال تنكسيري: دماء شهداء الحادث الإرهابي في شيراز تعزز وحدة شعبنا

الادميرال تنكسيري: دماء شهداء الحادث الإرهابي في شيراز تعزز وحدة شعبنا
الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

اكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري إن دماء الشهداء المظلومين في الحادث الإرهابي في شيراز ستطال العدو الخبيث وتجعل أمتنا أكثر اتحادًا وتفضح الاعداء اكثر فاكثر، مشددا على انه سيتم الاقتصاص من الضالعين في هذه الجريمة.

العالم - ايران

يتبع...

روابط ذات صلة

بعد شيراز .. مراسم تشييع مهيبة لشهداء جريمة شاهجراغ الارهابية في مشهد 

محذرا آل سعود والاعلام المسعود ؛ اللواء سلامي : سنسلبكم راحتكم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البياتي يكشف تفاصيل جديدة عن انفجار الصهريج شرقي بغداد

الاحتلال يقتحم منزل "الشهيد الجعبري" في الخليل ويعتقل شقيقه

شاهد بالفيديو... مراسل العالم: عون سيخرج من قصر بعبدا ولبنان يدخل الفراغ الرئاسي

السديس وغموض الاقالة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

لافروف:" بوتين مستعد لـ التفاوض بشأن أوكرانيا"