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لافروف: القيادة الروسية وعلى رأسها الرئيس فلاديمير بوتين لا تزال مستعدة لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا

الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

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