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السديس وغموض الاقالة

الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

أمر ملك السعودية باقالة الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين عبد الرحمن السديس من منصبه.

العالم - باختصار

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